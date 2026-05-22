«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился на своей возлюбленной

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, столичный предприниматель Тимофей Майоров, официально женился на своей давней избраннице Алисе. Снимками с церемонии, прошедшей в ЗАГСе, он поделился в соцсетях.







Невеста сделала ставку на элегантность, выбрав белое платье без рукавов с высоким воротом, расшитое стразами. Лаконичный наряд дополнили серебристые босоножки на шпильке, мягкие локоны и сдержанный макияж. Жених появился в строгом чёрном костюме и белой рубашке без галстука. Самым трогательным и необычным участником церемонии стал общий питомец пары — шелти по кличке Лимончелло.

«Это было замечательное путешествие. Следующий уровень моей жизни с Алисой», – отметил Тимофей.

Широкой публике он запомнился ещё в 2009 году благодаря роману с Ольгой Бузовой. Спустя восемь лет Майоров появлялся в её реалити-шоу «Замуж за Бузову», но уже исключительно в роли близкого друга и советника звезды. Более того, в 2024 певица поздравила друга с днём рождения и назвала его «идеальным бывшим»

