Антон Филипенко заявил, что использовал Ольгу Бузову для «тренировки»

Актёр Антон Филипенко объяснил свои попытки ухаживания за телеведущей Ольгой Бузовой в реалити-проекте «Звёзды в Африке». Как он заявил в интервью телеканалу «Москва 24», артист хотел лишь «поиграть» и «потренироваться» на ней.

«Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьёзно стала это всё воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть. Для шоу это могло быть ещё одной линией. Но оказалось, что плохая затея», — утверждает Филипенко.

Он также назвал себя «ловеласом». Актёр также отметил, что условия съёмок не позволяли ухаживать привычным образом: не было доступа к обычным ресурсам, поэтому Филипенко собирал для Бузовой цветы и делился с ней едой.

