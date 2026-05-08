Бывшая жена звезды «Уральских пельменей» Исаева отреагировала на его новый роман
Обложка © ТАСС / URA.RU / Размик Закарян
Известный российский юморист, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев начал встречаться с моделью и актрисой Виталиной Протасовой, которая младше него почти вдвое. После развода с супругой Ириной, с которой он прожил около десяти лет и воспитал двоих сыновей, артист нашёл поддержку в лице новой женщины.
При этом экс-супруга 54-летнего шоумена бурно отреагировала на его новые отношения, однако подчеркнула, что не собирается вмешиваться в личную жизнь бывшего мужа.
«Я не слежу за жизнью других людей и никому не советую. Прокомментировать ничего не могу», — отметила Ирина в беседе с kp.ru.
Напомним, ранее актёр шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объявил о новых отношениях. Артист отправился в отпуск с 28-летней актрисой Виталиной Протасовой.
