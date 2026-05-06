Участник «Уральских пельменей» Исаев раскрыл роман с 28-летней возлюбленной

Актёр шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объявил о новых отношениях. Артист отправился в отпуск с 28-летней актрисой Виталиной Протасовой.

Долгое время в Сети обсуждали детали личной жизни Исаева. Артист не делал заявлений о разводе, хотя перестал публиковать романтические снимки с супругой с 2021 года. Накануне он подтвердил, что брак расторгнут.

Исаев показал в соцсетях видео с отдыха на море. На кадрах актёр загорал на берегу, а его возлюбленная бегала вдоль пляжа. Для прогулки модель выбрала раздельный купальник. Также Сергей опубликовал романтическое фото с девушкой. Пара позировала на качелях во время вечерней прогулки по отелю. Протасова обнимала мужчину, запрокинув на него ноги.

Исаев состоял в браке дважды. Первой женой стала участница астраханской команды КВН Евгения. В 2009 году он познакомился с Ириной. В 2013-м у пары родился сын Елисей, а через три года — сын Савелий.

