25 апреля, 02:01

Мария Кожевникова раскрыла своё отношение к Гогунскому

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова высказала своё отношение к Виталию Гогунскому, с которым снималась в сериале «Универ». По её мнению, у актёра есть проблемы с формулировкой мыслей.

Поводом для комментария стал вопрос подписчика в соцсетях. У Кожевниковой спросили, поддерживает ли она дружеские отношения с Гогунским, отметив, что многие воспринимают актёра негативно из-за его характера.

«У него прекрасный характер и он отличный партнёр! А вот с формулировкой своих мыслей есть проблемка», — ответила Кожевникова.

Напомним, Гогунский оказался в центре скандала в 2025 году из-за своих неоднозначных высказываний о женщинах. В интервью включая подкаст «Краснова знает» и беседу с Ксенией Собчак, Гогунский заявил, что женщина «не имеет права» находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, если женщина недовольна, ей следует «уйти в сад» или изолироваться, особенно во время менструации, чтобы не портить атмосферу в семье.

А ранее Life.ru писал, что конфликт актрисы Марии Мироновой с её бывшим мужем Андреем Сорокой из-за общения с сыном продолжается в суде. По словам юриста, его клиентка не препятствует встречам ребёнка с отцом. Однако Миронова настаивает, чтобы они проходили в её присутствии. Это требование связано с позицией Сороки, который, по мнению актрисы, высказывал намерение увезти сына из Москвы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Тимур Хингеев
