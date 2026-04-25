Мария Кожевникова раскрыла своё отношение к Гогунскому

Актриса Мария Кожевникова высказала своё отношение к Виталию Гогунскому, с которым снималась в сериале «Универ». По её мнению, у актёра есть проблемы с формулировкой мыслей.

Поводом для комментария стал вопрос подписчика в соцсетях. У Кожевниковой спросили, поддерживает ли она дружеские отношения с Гогунским, отметив, что многие воспринимают актёра негативно из-за его характера.

«У него прекрасный характер и он отличный партнёр! А вот с формулировкой своих мыслей есть проблемка», — ответила Кожевникова.

Напомним, Гогунский оказался в центре скандала в 2025 году из-за своих неоднозначных высказываний о женщинах. В интервью включая подкаст «Краснова знает» и беседу с Ксенией Собчак, Гогунский заявил, что женщина «не имеет права» находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, если женщина недовольна, ей следует «уйти в сад» или изолироваться, особенно во время менструации, чтобы не портить атмосферу в семье.

