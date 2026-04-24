Тайно разведённые Миронова и Сорока выясняют в суде порядок встреч с ребёнком

Конфликт актрисы Марии Мироновой с её бывшим мужем Андреем Сорокой из-за общения с сыном продолжается в суде. Подробности процесса раскрыл адвокат артистки Шота Горгадзе в комментарии Super.ru.

Юрист сообщил, что его клиентка не препятствует встречам ребёнка с отцом. Однако Миронова настаивает, чтобы они проходили в её присутствии. По словам Горгадзе, это требование связано с позицией Сороки, который, по мнению актрисы, высказывал намерение увезти сына из Москвы.

Адвокат привёл финансовые детали спора. Он заявил, что сумма средств, которые отец выделял на содержание ребёнка за последние годы, не превышала восьми тысяч рублей в месяц.

«Практически каждый приход отца и попытка забрать ребёнка сопровождались скандалами, криками, угрозами. У него, видимо, какая-то мания преследования, он в том числе установил возможность скрытой прослушки в квартире у Марии. Это тоже отдельное нарушение, в том числе и уголовного закона со стороны отца», — заявил Шота Горгадзе.

Он также допустил возможность подачи иска о взыскании алиментов в будущем, но отметил, что сейчас этот вопрос не обсуждается.

Ранее сообщалось, что Мария Миронова и Андрей Сорока тайно развелись примерно три года назад. Информация об их расставании стала публичной лишь недавно. После разрыва Сорока обратился в суд с целью установить порядок общения с общим сыном. История пары привлекала внимание ещё во время их отношений. Тогда актриса неожиданно сообщила о беременности, что вызвало широкий резонанс. Позже вокруг личной жизни артистки появлялись различные публикации, часть из которых сопровождалась спорами и судебными разбирательствами. Кроме того, Сорока младше актрисы на 18 лет.