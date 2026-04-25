24 апреля, 21:06

Актриса Аманда Байнс радикально сменила имидж и стала рэпером

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amandapandapandapanda1

Американская актриса Аманда Байнс, известная по романтическим комедиям 2000-х годов, сменила образ и сферу деятельности. Теперь она пробует себя в рэп-музыке.

После нескольких лет отсутствия в публичном поле, эпизодов лечения с спецучреждениях и проблем с психоэмоциональным состоянием Байнс решила вернуться к работе. Новый этап она начала с резкой смены образа: сбросила около 13 килограммов, изменила цвет волос, сделала татуировку и стала активнее в соцсетях.

Артистка публикует собственные треки и постепенно набирает аудиторию. Одна из композиций, Girlfriend, собрала более 22 тысяч прослушиваний. На фоне этого проект привлёк внимание локальной студии звукозаписи, с которой был подписан контракт.

Ранее стало известно, что певица Анет Сай и её муж, рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) скоро станут родителями. Исполнительница призналась, что беременность углубила их творческий процесс с мужем. Если раньше они делали музыку как артисты, то теперь — как семья. Дмитрий Панов, в свою очередь, выразил надежду, что их ребёнок вырастет «особенным».

BannerImage
Тимур Хингеев
