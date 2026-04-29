29 апреля, 06:26

Ушла, узнав о диагнозе: Туберкулёз поставил точку в отношениях Алиева и Авериной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arinaverina98

Российский фигурист Дмитрий Алиев сообщил о расставании с гимнасткой Ариной Авериной на фоне проблем со здоровьем — у спортсмена выявили туберкулёз. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

«Было непросто, и я закрылся... Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились», — отметил спортсмен.

По его словам, у него выявили туберкулёз, что стало неожиданностью и серьёзным ударом, повлиявшим на психологическое состояние и образ жизни. В тот же период начались трудности в личной сфере, и, как дал понять Алиев, партнёрша не была готова проходить через это вместе с ним, после чего отношения завершились.

Дина Аверина призналась, что считает ранний брак и отцовство Соловьёва ошибкой
Ранее Life.ru сообщал, что 19-летняя фигуристка Камила Валиева и 33-летний хоккеист Никита Нестеров расстались. Несколько дней назад Валиева лайкнула пост: «Общаться с 34-летним весело, пока не осознаешь, почему он в этом возрасте всё ещё холост». Нестеров после расставания улетел на Урал, так и не продлив контракт с ЦСКА.

Александра Мышляева
