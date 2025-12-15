Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 12:41

Дина Аверина призналась, что считает ранний брак и отцовство Соловьёва ошибкой

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / dinaverina98

Гимнастка Дина Аверина заявила, что считает ранний брак и отцовство своего супруга, фигуриста Дмитрия Соловьёва, ошибкой. Об этом она рассказала в интервью Яне Батыршиной.

По словам спортсменки, Соловьёв откровенно говорил с ней о своём прошлом ещё в начале отношений. Он признавал, что женился слишком рано — в 17 лет, будучи действующим спортсменом, и со временем понял, что этот шаг был ошибочным. При этом у него есть сын Александр, рождённый в браке с фигуристкой Екатериной Лобановой.

Аверина подчеркнула, что спокойно относится к прошлым отношениям мужа и не видит в этом проблемы. По её словам, в зрелом возрасте сложно встретить человека без жизненного опыта за плечами.

«Я тоже не маленькая уже, и кого я могу встретить, у кого нет совсем прошлого?» — сказала гимнастка.

Она также отметила, что пока лично не знакома с сыном Соловьёва, однако они уже общались по телефону. Организовать встречу мешают плотный график выступлений Авериной и спортивные занятия ребёнка, который занимается хоккеем.

Летом 2025 года Дина Аверина вышла замуж за Дмитрия Соловьёва. Для гимнастки этот брак стал первым. Пара познакомилась на проекте «Ледниковый период».

Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв в другом своём интервью рассказал, что пока не познакомил свою супругу — гимнастку Дину Аверину — с 15-летним сыном Александром. Он признался, что ждёт подходящего момента.

