17 октября, 20:06

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов обвенчались и покрестили сына Мишу

Обложка © Telegram / Alexandra Trusova

Фигуристка Александра Трусова и её супруг Макар Игнатов провели церемонию венчания и крещения сына Михаила. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Фото © Telegram / Alexandra Trusova

В посте спортсменка разместила фотографию свидетельств, подтверждающих регистрацию брака и проведение крещения.

А ранее телеведущая Юлия Барановская, госпитализированная в Салехарде, перенесла две операции и сейчас уже переведена из реанимации в обычную палату. Как сообщил её директор, Юлия ещё очень слаба, но чувствует себя лучше, рядом с ней находятся мама, сын Артём и члены съёмочной группы. Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе. Недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям после третьих родов.

Тимур Хингеев
