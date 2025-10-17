Звезду «Кавказской пленницы» Варлей госпитализировали в Москве из-за сильных болей

Известную актрису Наталью Варлей госпитализировали в московскую клинику с болями в кисти руки. Об этом сообщил «Рен ТВ» со ссылкой на информированный источник.

Артистка, прославившейся ролью в комедии «Кавказская пленница», обратилась за медицинской помощью ещё 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болевых ощущений. Медики провели эндоскопическое расширение для устранения источника боли. Специалисты отмечают, что подобные заболевания обычно развиваются после перенесённой травмы или вследствие длительной работы за компьютером.

Сегодня также стало известно, что в больнице оказалась экс-супруга футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская. По некоторым данным, телеведущей стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе. Юлию доставили в местную больницу в Салехарде, где её прооперировали.