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Регион
21 июня, 17:53

Дмитрий Дибров написал отказ от операции после перелома руки в ночном клубе

Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Телеведущий Дмитрий Дибров сломал руку в результате падения с лестницы в московском клубе Zorka. Врачи рекомендуют провести хирургическое вмешательство с установкой металлических пластин для правильного сращения лучевой кости, пишет телеграм-канал Mash.

По данным источника, Дибров написал отказ от медицинского вмешательства, несмотря на настояния специалистов о необходимости лечения. В настоящий момент он направляется домой. Врачи получили обещание от телеведущего явиться на обязательный приём в установленный срок.

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Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в московском клубе Zorka на улице Косыгина. Инцидент произошёл вечером, когда он оступился на лестнице. Падению предшествовало знакомство Диброва с девушкой, которой он предложил обсудить роман Достоевского у себя на Рублёвке. Собеседница сообщила, что находится с подругой, после чего ведущий пригласил обеих и направился к выходу. На лестнице одна из спутниц потерялась в толпе, и Дибров резко обернулся, потеряв равновесие. Сотрудники охраны вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.

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Юлия Сафиулина
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