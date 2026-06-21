Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 15:41

Ольга Бузова показала свой обед в больнице из устриц и игристого

Ольга Бузова показала свой обед, состоящий из устриц и игристого вина, который ей принесли прямо в больничную палату. Соответствующими кадрами певица поделилась в личном блоге.

Бузова показала обед с устрицами и игристым в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86

По словам Бузовой, каждое утро она начинает с зарядки и разработки больной ноги. В обеденное время исполнительница также не отказывает себе в особом питании. Подруга решила разнообразить её рацион и вместо обычного куриного бульона принесла устрицы с безалкогольным игристым.

Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Многие поддержали телеведущую, согласившись с тем, что хорошее настроение и вкусная еда ускоряют процесс восстановления. Другие же комментаторы восприняли видео иначе. Они отметили избыточную демонстрацию роскоши, неуместную в больничных стенах.

Прикованная к инвалидному креслу Бузова засудит за свою травму плиточников
Прикованная к инвалидному креслу Бузова засудит за свою травму плиточников

Напомним, что Ольга Бузова получила тяжёлую травму в собственной квартире. Телеведущая упала в ванной комнате и сильно повредила колено. После инцидента ей потребовалось хирургическое вмешательство. Певица уже перенесла операцию, о чём лично рассказала поклонникам, выйдя на связь. В настоящее время она передвигается только в инвалидной коляске. Однако даже нахождение в больнице не мешает пользоваться обычными услугами. Например, недавно певица пригласила мастера маникюра, чтобы обновить покрытие.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar