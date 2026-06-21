Ольга Бузова показала свой обед в больнице из устриц и игристого

Ольга Бузова показала свой обед, состоящий из устриц и игристого вина, который ей принесли прямо в больничную палату. Соответствующими кадрами певица поделилась в личном блоге.

Бузова показала обед с устрицами и игристым в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86

По словам Бузовой, каждое утро она начинает с зарядки и разработки больной ноги. В обеденное время исполнительница также не отказывает себе в особом питании. Подруга решила разнообразить её рацион и вместо обычного куриного бульона принесла устрицы с безалкогольным игристым.

Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Многие поддержали телеведущую, согласившись с тем, что хорошее настроение и вкусная еда ускоряют процесс восстановления. Другие же комментаторы восприняли видео иначе. Они отметили избыточную демонстрацию роскоши, неуместную в больничных стенах.