Ольга Бузова показала свой обед в больнице из устриц и игристого
Ольга Бузова показала свой обед, состоящий из устриц и игристого вина, который ей принесли прямо в больничную палату. Соответствующими кадрами певица поделилась в личном блоге.
Бузова показала обед с устрицами и игристым в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86
По словам Бузовой, каждое утро она начинает с зарядки и разработки больной ноги. В обеденное время исполнительница также не отказывает себе в особом питании. Подруга решила разнообразить её рацион и вместо обычного куриного бульона принесла устрицы с безалкогольным игристым.
Реакция подписчиков на публикацию оказалась неоднозначной. Многие поддержали телеведущую, согласившись с тем, что хорошее настроение и вкусная еда ускоряют процесс восстановления. Другие же комментаторы восприняли видео иначе. Они отметили избыточную демонстрацию роскоши, неуместную в больничных стенах.
Напомним, что Ольга Бузова получила тяжёлую травму в собственной квартире. Телеведущая упала в ванной комнате и сильно повредила колено. После инцидента ей потребовалось хирургическое вмешательство. Певица уже перенесла операцию, о чём лично рассказала поклонникам, выйдя на связь. В настоящее время она передвигается только в инвалидной коляске. Однако даже нахождение в больнице не мешает пользоваться обычными услугами. Например, недавно певица пригласила мастера маникюра, чтобы обновить покрытие.
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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86