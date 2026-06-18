Прикованная к инвалидному креслу Бузова засудит за свою травму плиточников

Певица и телеведущая Ольга Бузова намерена взыскать компенсацию с рабочих, которые делали ремонт в её ванной и уложили плитку. По её мнению, именно неправильные строительные работы привели к тяжёлым последствиям во время падения певицы. Плитка не должна была разлететься на острые осколки и так сильно ранить колено, уверена звезда.

Бузова хочет засудить рабочих, уложивших плитку в её доме. Видео © Telegram / Mash

«Упасть можно всегда. Я столко раз падала на льду, но лёд не проваливался. Поэтому вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, ведь ушиб был получен не просто от падения», — пояснила телезвезда, видео с ней публикует Mash.

Бузова призналась, что сейчас главное пройти лечение. Ей наложили около 40 швов во время трёхчасовой операции на колене. Вызвать оперативно бригаду скорой помощи помогла домработница, которая в момент ЧП была в квартире телеведущей. Несмотря на травму, Бузова уже посетила кастинг танцоров и пытается продолжать работать. Когда её выпишут из больницы, придётся постоянно посещать кабинет ЛФК ради реабилитации.