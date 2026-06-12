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Регион
12 июня, 11:47

Бузова перенесла операцию после падения в душе

Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Певица Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство. Подробности состояния артистки раскрыл её пиар-директор Антон Богословский в беседе с Super.

Ранее знаменитость встревожила поклонников, опубликовав пугающий снимок с окровавленной ногой. Как выяснилось, кадр был сделан незадолго до отправки в операционную.

Сама процедура заняла несколько часов. Представитель исполнительницы уточнил, что сейчас она уже находится в палате и отходит от наркоза.

Из-за случившегося в гастрольный график пришлось вносить коррективы. Выступление в Ростове-на-Дону, запланированное на завтрашний день, перенесено на 6 августа.

Фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах
Фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах

Напомним Ольга Бузова попала в больницу с подозрением на перелом ноги. Утром певица поскользнулась в душе у себя дома и приземлилась на колено. Снимок с перебинтованной конечностью, сделанный в машине скорой, артистка сопроводила подписью «Вот такое утро».

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Юрий Лысенко
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