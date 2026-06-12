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12 июня, 07:18

Бузова показала кровавое фото из скорой после падения в душе

Бузову госпитализировали с подозрением на перелом ноги после падения в душе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Певицу Ольгу Бузову госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Артистка утром упала в душе у себя дома и приземлилась на колено. Она выложила фото перебинтованной ноги в скорой с подписью «Вот такое утро».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Бузова только накануне вернулась из Стамбула, а уже завтра у неё должен пройти концерт в Ростове-на-Дону с шоу-программой «Вот она Я». Теперь выступление оказалось под вопросом: врачи проверяют, насколько серьёзной оказалась травма.

Пока официального сообщения об отмене концерта нет. Решение, вероятно, будут принимать после обследования и оценки состояния певицы.

«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился на своей возлюбленной
«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился на своей возлюбленной

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Андрей Бражников
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