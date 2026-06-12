Бузова показала кровавое фото из скорой после падения в душе

Певицу Ольгу Бузову госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Артистка утром упала в душе у себя дома и приземлилась на колено. Она выложила фото перебинтованной ноги в скорой с подписью «Вот такое утро».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Бузова только накануне вернулась из Стамбула, а уже завтра у неё должен пройти концерт в Ростове-на-Дону с шоу-программой «Вот она Я». Теперь выступление оказалось под вопросом: врачи проверяют, насколько серьёзной оказалась травма.

Пока официального сообщения об отмене концерта нет. Решение, вероятно, будут принимать после обследования и оценки состояния певицы.