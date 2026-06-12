Фигуристка Евгения Медведева перенесла операцию на ногах

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла операцию на ногах. Об этом она сообщила в соцсети.

Деталями хирургического вмешательства экс-спортсменка делиться не стала. Она опубликовала снимок из больничной палаты, где видны её перевязанные стопы.

«Со мной всё в порядке! Планировала эту операцию ещё очень давно. Теперь впереди длительное восстановление», — написала Медведева.

Ранее Евгения Медведева призналась, что прибегала к пластическим операциям. При этом фигуристка подчеркнула, что её решение никак не связано с миром спорта.