Евгения Медведева призналась, что делала пластику

Евгения Медведева призналась, что делала пластические операции. Об этом фигуристка рассказала на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента.

«Я делала пластику, да. Но это не связано никак с тем, что я из мира спорта. Совершенно», — высказалась чемпионка в комментарии Super.ru.

Напомним, в ноябре 2025 года Евгения Медведева получила предложение руки и сердца от танцора Ильдара Гайнутдинова. Спортсменка также рассказывала, что из-за него теперь гораздо чаще заходит в церковь.