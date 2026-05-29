«Натренировала руки»: Евгения Медведева раскрыла, кто будет бросать букет на её свадьбе

Фигуристка Евгения Медведева и артист балета Ильдар Гайнутдинов поделились планами на свадьбу. В процессе будет многое зависеть от решений её жениха, сообщает Пятый канал.

Спортсменка призналась, что уже не раз участвовала в свадебных обрядах, поэтому натренировалась бросать букет невесты.

«Я уже не раз кидала букет невесты, натренировала руки, так что я думаю, букет бросать точно буду», — с улыбкой заявила Евгения.

На вопрос, планируют ли они устроить торжество в один день или растянуть его на два, чтобы избежать усталости, Медведева сначала ответила, что склоняется к двухдневному варианту. Затем она повернулась к избраннику и спросила, согласен ли он.

Гайнутдинов улыбнулся и коротко сказал, что хотел бы уложиться в один день. Евгения тут же поддержала его решение.

Роман пары завязался после совместного участия в проекте «Звёздные танцы». Изначально Гайнутдинов отказывался из-за графика, но возможность танцевать в паре с Медведевой изменила его планы.

Напомним, в ноябре 2025 года Евгения Медведева получила предложение руки и сердца от танцора Ильдара Гайнутдинова. Спортсменка также рассказывала, что из-за него теперь гораздо чаще заходит в церковь.