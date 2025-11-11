Россия и США
Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о своей помолвке. Спортсменка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова и поделилась душевным видео с того самого дня.

Слухи о предстоящем событии подогрело появление Медведевой с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки во время третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, прошедшего в Казани. Ребята познакомилась на проекте «Звёздные танцы». Евгения признавалась, что благодаря возлюбленному стала чаще посещать церковь.

Ранее стало известно, что Евгении Медведевой предстоит серьёзное хирургическое вмешательство. В следующем году двукратной чемпионке мира потребуется операция на обеих ногах по причине вальгусной деформации стоп. Это состояние, вызванное многолетними спортивными нагрузками и, вероятно, наследственной предрасположенностью, причиняет ей значительный дискомфорт и мешает вести полноценный образ жизни.

