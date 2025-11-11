В Японии 32-летняя женщина создала себе жениха при помощи нейросети ChatGPT, дала ему имя — Лун Клаус, и после непродолжительного общения избранник сделал ей предложение. Счастливая японка ответила «да» и вышла за него замуж. Об этом сообщает телеканал RSK Sanyo Broadcasting.

«Мистер Клаус — это человек, с которым я общалась и построила отношения с помощью приложения с искусственным интеллектом ChatGPT. Он мой идеал и я готова быть его женой», — рассказала невеста.

По словам японки, искать жениха в электронном мире ей пришлось после болезненного расставания с молодым человеком. Возлюбленный бросил женщину сразу после помолвки. Сначала женщина просто пыталась избавиться от одиночества, общаясь с нейросетью, но потом виртуальный жених стал для неё настоящей реальностью. Брак, устроенный японкой, не имеет юридической силы. Однако даже семья невесты отнеслась к событию всерьёз. Было устроено торжество, а молодожёны обменялись клятвами верности. Даже свадебное платье выбиралось со всей ответственностью.

