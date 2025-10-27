Нейросеть показала станции московского метро в виде людей, и это 100% попадание

Нейросеть провернула «хуманизацию» станций Московского метрополитена. У неё получилось изобразить транспортные узлы в виде людей. Причём очень, очень качественно, они будто живые! Персонажи просто идеально передают атмосферу каждой станции. Более того — такие типажи там зачастую можно встретить «в реале». Показываем результаты труда «нейронки» в материале.

«Китай-город» и «Театральная» — от старшего поколения к младшему. Как правило, именно так посетители станций и выглядят. Фото © T.me/popfilter

На канале Pablo Honey появилось интересное видео, как раз на котором и ожили в виде людей станции нашего метро. И первым идёт молодой и стильный зумер с волнистыми волосами, то есть — «Китай-город»! И это чистая правда, уже десятилетиями есть такая традиция: если вы молоды и одеваетесь по последней моде, то тусить будете именно на «Китай-городе». Неважно, какие штаны в вашем десятилетии «на хайпе», узкие или широкие. А потом появляется Она — «Театральная», и это невероятный контраст. Стильная женщина, которая разменяла восьмой десяток, но всё равно ходит на спектакли в Большой театр и выглядит будто на императорском балу.

«Арбатская» и «Рижская» — очень интересный художественный ход. «Арбатские» особенно радуют. Фото © T.me/popfilter

Легендарный Арбат с квартирой Пушкина, стеной Цоя и мужчиной, который играет на 20-струнной гитаре, находится на станции «Арбатская», и одного человека для изображения атмосферы этого места оказалось мало. Вместо одной «Арбатской» у нас две близняшки! А сразу после «Арбатских» следует «Рижская» — рыжая девушка с веснушками, основная на рыжей ветке московского метро.

Очень, очень старые и уважаемые станции московского метро — «Динамо» и «Комсомольская». Фото © T.me/popfilter

Переходим от самого центра столицы к станциям, которые расположены около Кольцевой линии либо на ней. Станция метро «Динамо» называется так, потому что рядом расположен одноимённый стадион. Раньше он был шедевром сталинской футбольной архитектуры, теперь — огромная арена, вмещающая до 33 тысяч человек. Конечно же, на этой станции будет футболист из 1930-х, вратарь в характерной кепке и с мячом. Следом идёт станция «Трёх вокзалов», «Комсомольская», и, конечно же, это — проводница, в красивой форме, весёлая и жизнерадостная.

Станция метро «Беговая» вселяет в сердце тепло, а на «Таганской» может произойти всё что угодно. Их персонажи отражают эти вайбы на сто процентов. Фото © T.me/popfilter

Ещё две замечательные представительницы Таганско-Краснопресненской линии. Станция «Таганская» изображена тут как сильный и волевой молодой человек в кепке и с деревянным крестом на мускулистой груди. Сразу видно — фанат Высоцкого. Дальше — больше. Кто, кроме жокея, может представлять станцию метро «Беговая»? Вот именно, никто, потому что именно на этой станции располагается Московский ипподром — шедевральное сооружение, построенное ещё при царе. Недалеко от ипподрома есть «дом на ножках», с крыши которого открывается невероятный вид, а рядом — сталинский жилой комплекс, его местные всю жизнь звали «Ажурный». Станция «Беговая »изображена как девушка-жокей, в каске и с хлыстиком.

Вблизи станции метро «Тёплый Стан» особенно вольно дышится, а станция «Алтуфьево» прекрасно отражает дух того района в 90-е. В виде людей они особенно прекрасны. Фото © T.me/popfilter

Переносимся в места, которые многие москвичи почему-то считают «концом географии». А мы скажем — если хотите сохранить здоровье на долгие годы, выбирайте себе жильё в районе станции метро «Тёплый Стан», потому что рядом замечательный лес и чистого воздуха в этих местах хоть отбавляй. В виде человека «Теплак» выглядит как добродушная девушка с крепким здоровьем и притягательной улыбкой. Резкий контраст с ней создаёт станция «Алтуфьево» — это суровый 45-летний мужчина. Он может оказаться как грузчиком, так и системным архитектором уровня Senior.