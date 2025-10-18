6 безумных секретных проектов СССР при Сталине, в существование которых сложно поверить даже сейчас

Советский Союз окутан тайнами и легендами не меньше, чем Древний Египет. Особенно много загадок связано со сталинской эпохой, когда руководство страны инициировало десятки секретных разработок. Некоторые из них звучат настолько фантастически, что сложно поверить в их реальность. Мы собрали самые невероятные проекты того времени и попытались разобраться, что в них правда, а что домыслы.

Оккультная лаборатория при ВЧК

Секретные разработки СССР: правда и вымысел сталинской эпохи. Фото © «Шедеврум»

После революции большевики неожиданно увлеклись паранормальным. По постановлению Совнаркома создали специальный криптографический отдел при ВЧК под руководством Глеба Бокия, который формально занимался шифровкой сообщений, а на деле погрузился в изучение телепатии, гипноза и психоэнергетического воздействия. В недрах отдела появилась секретная лаборатория нейроэнергетики, где работал учёный и знаток оккультизма Александр Барченко. Ему даже поручили возглавить несколько экспедиций на Кольский полуостров и на Тибет с целью получения оккультных знаний.

Представьте себе: советская власть, которая официально борется с религией и мистикой, отправляет экспедиции за тайными знаниями! Впрочем, власти быстро решили, что руководители отдела слишком много знают и могут быть опасны. В мае 1937 года Барченко и Бокия арестовали, обвинив в создании масонской организации. При аресте у Барченко изъяли все научные рукописи, включая основную работу «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя». 25 апреля 1938 года обоих расстреляли, а спецотдел ликвидировали. Все материалы исследований засекретили, и до сих пор неизвестно, к каким результатам привели эти странные эксперименты.

«Лаборатория Х» — фабрика смерти на Лубянке

Различные источники утверждают, что при службе госбезопасности действовала секретная токсикологическая лаборатория, где разрабатывали и испытывали отравляющие и психотропные вещества. Лабораторию создали в 1935 году по указанию наркома Ягоды при спецгруппе особого назначения НКВД. В официальных документах она значилась как «Лаборатория Х». Руководитель лаборатории Григорий Майрановский позже показал на допросах, что опыты проводили на живых людях — заключённых, приговорённых к высшей мере наказания. Группу Майрановского привлекали для ликвидации неугодных правительству лиц. Разрабатывали там и так называемую «сыворотку правды», с помощью которой выуживали необходимую информацию. Препараты подмешивали в пищу и питьё, делали подопытным инъекции, смачивали раствором кожу, а иногда стреляли отравленными пулями.

Считают, что жертвами «Лаборатории Х» стали генералы белого движения Александр Кутепов и Евгений Миллер, которым вводили наркотики для похищения. Предположительно, сотрудники лаборатории убили также начальника Иностранного отдела НКВД Абрама Слуцкого и шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного за шпионаж и без вести сгинувшего на Лубянке. Отдел расформировали осенью 1950 года, но на его базе создали другие структуры, имеющие отношение к разведдеятельности.

Советские терминаторы — проект создания суперсолдат

Засекреченные проекты СССР: мозговое радио и советские терминаторы. Фото © «Шедеврум»

В 1988 году американский историк Джефф Страсберг выпустил монографию «Секретное оружие Советов», где рассказал, что с 1936-го по 1941 год в СССР разрабатывали секретный проект по созданию суперсолдат. Участвовали в нём добровольцы из комсомола, хотя не исключено, что участие было «добровольно-принудительным». Им якобы делали различные операции: вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, или заменяли кости конечностей титановыми протезами. Таким образом, если в солдата попадали снаряд или пуля, он получал только сквозное ранение и повреждения сводились к минимуму. Когда началась война, проект временно свернули.

Интересно, что почти всех его участников постигла гибель на фронте. Страсберг предположил, что на самом деле их элементарно «убрали» как слишком опасных свидетелей. А с изобретением атомной бомбы разработка и вовсе потеряла актуальность. Правда это или военная городская легенда — судить сложно, ведь никаких документальных подтверждений этому проекту нет.

Самолёт-невидимка Бартини

Существует информация, что в 1952 году российский авиаконструктор итальянского происхождения Роберт Людвигович Бартини разработал проект сверхзвукового самолёта, обладавшего свойством невидимости. На испытаниях Бартини фигурировал под фамилией Дунаев. Имеются показания немногочисленных свидетелей о том, что самолёт у них на глазах исчез из виду и не фиксировался приборами, но затем вновь появился.

Говорят, что после первых же испытаний самолёт разобрали на части. Разработку признали неудачной, так как вроде бы не удалось добиться стабильного эффекта невидимости: объект мог стать видимым в самый неподходящий момент. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. Возможно, речь идёт о прототипе технологии «Стелс», которую много позже разработают в США, а возможно, это всего лишь красивая легенда.

Летающий танк — безумная идея Олега Антонова

Что разрабатывали в СССР при Сталине: секретные эксперименты. Фото © «Шедеврум»

В 1941 году советский авиаконструктор Олег Антонов предложил создать бронированную машину, способную летать и неожиданно появляться в тылу врага. Проект получил название «Крылья танка», и разработать его нужно было как можно быстрее для поддержки партизан. За основу взяли лёгкий танк Т-60 весом почти шесть тонн, к которому прикрепили деревянный планер с крыльями биплана. Идея заключалась в том, что тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 будет буксировать танк до зоны высадки, затем танк отцепится, спланирует к земле, сбросит крылья и вступит в бой.

2 сентября 1942 года состоялись испытания под Москвой. Пилот-испытатель Сергей Анохин сумел успешно посадить это чудо техники, но стало очевидно, что проект обречён. Самолёт-буксировщик едва достиг высоты 40 метров, а при попытке увеличить скорость начал снижаться и перегреваться. После приземления танк своим ходом доехал до командного пункта, но охрана аэродрома, не предупреждённая об испытаниях, приняла его за вражескую технику и едва не открыла огонь. Большая масса и плохая аэродинамика делали летающий танк непригодным для использования в боевых условиях, да и тяжёлых бомбардировщиков в Великую Отечественную войну катастрофически не хватало. Так закончился первый и последний полёт советского летающего танка.

«Мозговое радио» Бернарда Кажинского

В 1920-е годы в СССР появилась легенда о секретной разработке — так называемом «радио, управляющем мозгом». Над его созданием работал советский учёный, инженер-электрик Бернард Кажинский, пионер научного исследования телепатии в Советском Союзе. Он выдвинул смелую гипотезу, что человеческий мозг способен излучать радиоволны, а значит, может работать одновременно и как радиопередатчик, и как радиоприёмник. Конструкция его изобретения усиливала отдельные электрические импульсы, вырабатываемые мозгом. Кажинский опубликовал данные исследований в научной прессе, и его статьи стали настоящей сенсацией.

Тайные проекты Сталина: оккультные лаборатории и мозговое радио. Фото © «Шедеврум»

После этого его разработкам дали «зелёный свет». В марте 1924 года в Москве впервые в мире произошли испытания дистанционного воздействия на организм с помощью низкочастотных волн. Первые опыты проводили на животных в цирке Владимира Дурова. Целью эксперимента было внушение собаке приказа зайти в соседнюю комнату, выбрать из стопки книг нужную и принести её членам комиссии. Животное успешно выполнило приказание! Однако вскоре Дуров настоял на прекращении опытов, так как после сеансов «мозгового радио» животные отказывались подчиняться командам дрессировщика. Что стало с этим проектом дальше и добились ли учёные успеха в управлении человеческим сознанием — остаётся тайной.