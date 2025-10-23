«Не могу долго ходить»: Евгении Медведевой предстоит перенести тяжёлую операцию на обе ноги

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева столкнулась с серьёзными трудностями со здоровьем. Спортсменке потребуется операция на обе ноги в следующем году из-за вальгусной деформации стоп. Эта проблема, возникшая в результате многолетних спортивных нагрузок и, вероятно, наследственности, причиняет ей значительный дискомфорт и мешает вести привычный образ жизни.

«Я не могу долго ходить, заниматься бегом, прыгать. Это осложнение от спорта, но ещё и врождённое», — рассказала Медведева в соцсетях.

Кроме того, спортсменка сообщила о врожденной разнице в длине ног: правая нога на 2,5 сантиметра длиннее левой. Это требует постоянного использования ортопедической стельки.

В прошлом Медведева уже обращалась к хирургам. Ей была проведена пластическая операция на носу, который был травмирован шесть лет назад в результате столкновения с другой фигуристкой на льду в Канаде.

Ранее рэперу Гарри Топору провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Он показал свои фото из больницы поклонникам и пообещал скоро вернуться на сцену. Музыкант рассказал, что без операции он мог протянуть не более месяца, но сейчас он быстро идёт на поправку.