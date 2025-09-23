«Кесарево — это жесть»: Фигуристка Трусова раскрыла страшные подробности родов

Фигуристка Александра Трусова впервые подробно описала процесс рождения ребёнка, который завершился экстренным кесаревым сечением. По её словам, на протяжении всего процесса она ужасно волновалась и боялась.

Спортсменка вспоминала, что после 10 часов пребывания в родильном отделении медицинский персонал предложил паре выбор между проведением кесарева сечения и отключением анестезии для стимуляции естественного процесса. Фигуристка призналась, что изначально склонялась ко второму варианту, поскольку опасалась, что операция помешает её планам выступить через месяц после родов.

Муж фигуристки Макар Игнатов добавил, что в критический момент врачи собрали консилиум, где обсуждали медицинские нюансы ситуации, что вызвало замешательство у будущих родителей. Когда повторный осмотр показал отсутствие прогресса, супруги приняли решение о проведении операции.

«Кесарево — это жесть, не советую никому, честно говоря. Поэтому для меня всё это было очень страшно. Меня всю вот так колотило. Я говорила, чтобы они не начинали ни в коем случае операцию без Макара. Мне кажется, они все в шоке были», — призналась Александра.

Трусова дала строгие указания медикам не уносить новорождённого из палаты без присутствия её или мужа. Фигуристка также сообщила, что не считает кесарево сечение полноценными родами. Поэтому до сих пор продолжает испытывать чувство вины за то, что рождение ребёнка произошло путём хирургического вмешательства, а не естественным.