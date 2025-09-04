Трусова заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах

Олимпийская призёрка по фигурному катанию Александра Трусова заработала более миллиона рублей на платном доступе к контенту о своей личной жизни. Данную информацию передаёт SHOT.

После введения запрета на рекламу в личном блоге спортсменка совместно с мужем Макаром организовала платный «Клуб для саморазвития». Подписка стоимостью 2000 рублей в месяц предоставляет доступ к эксклюзивным материалам, включая видео из роддома, подробности родов и восстановления после них.

По данным телеграм-канала, доступ к приватной группе пары уже приобрели более 500 человек, заплатив по две тысячи рублей ежемесячно. Подписчики получили возможность просматривать видео из родильного зала, а также узнавать подробности о схватках, родах и процессе восстановления после них. Новый проект вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие поклонники раскритиковали пару за попытку монетизации приватного контента, связанного с рождением ребёнка.