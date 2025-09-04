Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 13:00

Трусова заработала более 1 млн рублей на рассказах о родах

SHOT: Трусова заработала более 1 млн из-за платного доступа к рассказам о родах

Александра Трусова. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Александра Трусова. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Олимпийская призёрка по фигурному катанию Александра Трусова заработала более миллиона рублей на платном доступе к контенту о своей личной жизни. Данную информацию передаёт SHOT.

После введения запрета на рекламу в личном блоге спортсменка совместно с мужем Макаром организовала платный «Клуб для саморазвития». Подписка стоимостью 2000 рублей в месяц предоставляет доступ к эксклюзивным материалам, включая видео из роддома, подробности родов и восстановления после них.

По данным телеграм-канала, доступ к приватной группе пары уже приобрели более 500 человек, заплатив по две тысячи рублей ежемесячно. Подписчики получили возможность просматривать видео из родильного зала, а также узнавать подробности о схватках, родах и процессе восстановления после них. Новый проект вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие поклонники раскритиковали пару за попытку монетизации приватного контента, связанного с рождением ребёнка.

Трусова пустила с молотка коньки, в которых творила историю на Олимпиаде в Пекине
Трусова пустила с молотка коньки, в которых творила историю на Олимпиаде в Пекине

Ранее стало известно, что Трусову захейтили в соцсетях за то, что она вышла с грудным ребёнком на лёд, решив возобновить тренировки после родов. Спортсменку осудили за безответственность, указывая на пренебрежение здоровьем собственного ребёнка.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Александра Трусова
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar