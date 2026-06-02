Фигуристка Евгения Медведева призвала перестать хейтить Гном Гномыча

Дважды серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева заступилась за своего коллегу Александра Плющенко, более известного как Гном Гномыч, которого жёстко раскритиковали за неудачное выступление на концерте Димы Билана.

Евгения Медведева призвала перестать хейтить Гном Гномыча. Видео © Пятый канал

Тринадцатилетний фигурист повторил партию своего отца Евгения Плющенко в номере, который принёс России победу на «Евровидении» в 2008 году, однако столь же эффектного представления у дуэта не вышло. Спортсмен будто бы с трудом держался на коньках.

«Во-первых, хейтить ребёнка — это странно по мне. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень к этому отношусь», — заявила двукратная чемпионка мира в интервью Пятому каналу.