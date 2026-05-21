Александр Плющенко будет выступать на льду под флагом Азербайджана

Фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Об этом РИА «Новости» сообщил его отец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ранее подростка открепили от Федерации фигурного катания России, чтобы он мог выступать за соседнюю республику.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша ещё очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничьё место не занимал, занимался в моей частной академии», — сказал Плющенко.

Ранее старший сын Евгения Плющенко, Егор Ермак, впервые публично рассказал об отношениях с отцом, признавшись, что тот всегда проявлял к нему холод. Егор, который называет знаменитого фигуриста просто Женей и никогда не носил его фамилию, особенно тяжело переживал безразличие отца к своим занятиям хоккеем. В интервью молодой человек привёл пример, как Плющенко отказался купить ему новые коньки, велев разбираться самим.