Рудковская заявила о действующем контракте Муравьёвой с «Ангелами Плющенко»

История с будущим Софьи Муравьёвой получила новый поворот. Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что контракт фигуристки с академией по-прежнему действует.

Муравьёва тренировалась у Евгения Плющенко с 2020 года. За это время она дважды становилась призёром чемпионата России и считалась одной из заметных фигуристок своего поколения. Весной 2025 года спортсменку отчислили из «Ангелов Плющенко» по инициативе тренера. Официально причиной называли дисциплинарные нарушения и несоответствие требованиям тренерского состава. После этого Муравьёва перешла в группу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Но в мае 2026 года сотрудничество с ним тоже завершилось — также по инициативе тренера.

На этом фоне появились сообщения, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России. Такой шаг СМИ связали с возможной сменой спортивного гражданства.

Рудковская в беседе с РИА Новости подчеркнула, что академия Плющенко является частной организацией, а один принципиальный вопрос для неё и Евгения Плющенко пока остаётся незакрытым. Ранее, по её словам, эту тему не поднимали, поскольку Муравьёва тренировалась у Мишина. Теперь спортсменка фактически оказалась между несколькими решениями: прежний контракт, завершённая работа с двумя тренерскими штабами и слухи о возможном продолжении карьеры за другую страну.

Софье Муравьёвой 19 лет, она выступает в женском одиночном катании. Фигуристка родилась 4 августа 2006 года в Москве и считается одной из заметных спортсменок своего поколения. На взрослом чемпионате России она брала бронзу в 2023 году и серебро в 2024-м, а также дважды становилась бронзовым призёром первенства России среди юниоров. В её активе есть победа на этапе юниорского Гран-при в Австрии, серебро этапа юниорского Гран-при в Словакии, медали этапов Гран-при России и победа на чемпионате России по прыжкам