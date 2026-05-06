6 мая, 12:05

«Планы не совпали»: Вице-чемпионка России Муравьёва покинула группу Мишина

Софья Муравьёва. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Софья Муравьёва, занявшая второе место на чемпионате России в сезоне 2023/24, больше не тренируется под руководством Алексея Мишина. Тренер подтвердил эту информацию агентству ТАСС, объяснив, что их дальнейшие планы на совместную работу разошлись с жизненными приоритетами спортсменки.

«Я прекратил сотрудничество с Муравьёвой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с ее жизненной позицией», — сказал Мишин.

19-летняя Муравьёва, ранее тренировавшаяся у Евгения Плющенко, с апреля 2025 года выступает в группе Мишина. В её активе бронза (2022/23) и серебро (2023/24) чемпионата России, победа на чемпионате страны по прыжкам и золото юниорского Гран-при. В прошлом сезоне заняла пятое место на ЧР.

Авербух ждёт возвращения российских фигуристов в мировой спорт и «новых имён»

Ранее фигурист Дмитрий Алиев признался, что пропустил весь сезон‑2025/2026 из‑за тяжёлой болезни — спортсмен перенёс туберкулёз. По его словам, в первые три месяца после того, как узнал диагноз, он стал «асоциальным человеком» и проходил курс химиотерапии.

Наталья Демьянова
