Фигурист Алиев пропустил сезон из-за туберкулёза и прошёл курс химиотерапии

Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что пропустил весь сезон‑2025/2026 из‑за тяжёлой болезни — спортсмен перенёс туберкулёз. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

По словам фигуриста, в первые три месяца после того, как узнал диагноз, он стал «асоциальным человеком» и проходил курс химиотерапии. Именно эти проблемы со здоровьем стали причиной его отсутствия на контрольных прокатах в сентябре 2025 года и на всех соревнованиях в течение сезона.

Напомним, в сезоне‑2024/2025 Алиев завоевал серебро на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, но на чемпионате страны и в финале Гран-при занял лишь девятое и десятое места соответственно. 4 апреля 2026 года фигурист вернулся на лёд — он выступил на турнире шоу-программ «Русский вызов», где исполнил свой фирменный элемент — сальто.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев заявил, что во время борьбы с туберкулёзом он расстался с девушкой. Он также рассказал, что сам старался ограничить общение с окружающими, чтобы не подвергать их риску заражения, и в это время продолжал тренерскую деятельность, занимаясь с детьми дистанционно. Сейчас Алиев состоит в новых отношениях.