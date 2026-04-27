27 апреля, 14:26

Фигурист Алиев заявил, что расстался с девушкой на фоне борьбы с туберкулёзом

Дмитрий Алиев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Дмитрий Алиев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев заявил, что во время борьбы с туберкулёзом его бросила девушка. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу.

«У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились в этот период», — сказал спортсмен.

Алиев пояснил, что сам старался ограничить общение с окружающими, чтобы не подвергать их риску заражения. В это время он продолжал тренерскую деятельность, занимаясь с детьми дистанционно.

Гуменник вышел в лидеры по призовым выплатам среди фигуристов мира

Напомним, что сейчас фигурист Дмитрий Алиев состоит в отношениях с бывшей гимнасткой Ариной Авериной. Они вместе были на свадьбе у её сестры, где Арина поймала букет невесты и подтвердила свой роман со спортсменом.

