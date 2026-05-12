Фигуристка Муравьёва хочет сменить гражданство и выступать за Францию

Российская фигуристка Софья Муравьёва, которая ранее обратилась с просьбой об отчислении из национальной сборной, теперь намерена получить право выступать за Францию. Спортсменка готова сменить спортивное гражданство ради возвращения на международную арену. Об этом со ссылкой на два осведомлённых источника сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом году Муравьёва уже участвовала в международных сборах с известным французским хореографом Бенуа Ришо. Именно он поставил спортсменке одну из её конкурсных программ.

Ранее Софья Муравьёва попросила Федерацию фигурного катания на коньках России отчислить её из сборной. 19-летняя фигуристка, которая в минувшем сезоне заняла пятое место на чемпионате страны, но остаётся действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон, могла уже направить в федерацию официальное письмо.