РИАН: Муравьёва отчислилась из сборной России ради смены спортивного гражданства

Серебряный призёр чемпионата России 2024 года Софья Муравьёва попросила Федерацию фигурного катания на коньках России отчислить её из сборной. Об этом РИА «Новости» сообщили несколько источников.

По данным осведомителей, 19-летняя фигуристка уже могла направить в федерацию официальное письмо. Такое решение связывают с возможной сменой спортивного гражданства в ближайшее время.

В минувшем сезоне Муравьёва заняла пятое место на чемпионате России. При этом она остаётся действующим членом сборной. Также спортсменка выполнила критерии для попадания в основной состав национальной команды на следующий сезон.

Пока неизвестно, под чьим руководством фигуристка будет готовиться к новому сезону. Дальнейшие решения спортсменки могут стать одной из главных интриг в российском фигурном катании.

Ранее стало известно, что Софья Муравьёва больше не тренируется в группе Алексея Мишина. Информацию подтвердил сам тренер. По его словам, дальнейшие планы на совместную работу разошлись с жизненными приоритетами фигуристки. До перехода к Мишину спортсменка тренировалась у Евгения Плющенко. В группу Мишина она пришла в апреле 2025 года. В активе фигуристки также победа на чемпионате России по прыжкам и золото юниорского Гран-при. В прошлом сезоне она заняла пятое место на чемпионате России.