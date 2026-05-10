10 мая, 13:23

Спортивная слава с ценником: Аблязин продаёт медали Универсиады за 6 млн

Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин выставил на продажу медали Универсиады 2013 года в Казани. Об этом сообщает Mash на спорте.

По данным канала, спортсмен готов расстаться с тремя наградами — двумя серебряными и одной золотой. За комплект просят 6 млн рублей. Продажей занимается не сам Аблязин, а его жена Виктория. Именно её данные указаны на странице продавца на одной из онлайн-площадок.

Покупку, по словам автора объявления, предлагают оформить через банк с переводом денег на счёт. Среди обязательных условий также указано подписание договора о неразглашении. Кроме того, жена Аблязина якобы предлагает купить и золотую олимпийскую медаль с Игр в Токио. Её стоимость оценивается примерно в 100 млн рублей.

Серебро с Олимпиады, по данным Mash на спорте, может стоить от 30 до 50 млн рублей, а бронза — около 15 млн. Журналисты пытались связаться с самим Денисом Аблязиным, чтобы узнать причины продажи наград, однако дозвониться до спортсмена не удалось.

Ранее Life.ru писал, что российская фигуристка Александра Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, продала на аукционе свои коньки. Именно в этой паре она выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Коньки ушли с молотка за 330 тыс. рублей. В них Александра установила историческое достижение для женского фигурного катания — исполнила пять четверных прыжков в одной произвольной программе.

Николь Вербер
