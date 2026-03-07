Владимир Путин
7 марта, 14:14

«Никому не отдам»: Иностранцы просят продать им форму паралимпийской сборной России

Обложка © paralymp

Новая форма сборной России на Паралимпийских играх в Италии стала предметом восхищения и зависти иностранных участников. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Фантастическая, яркая форма. Вчера посмотрел на другие команды – у нас самая красивая. Дизайнерам Bosco удалось подготовить фартовую, успешную форму. Уже подходили, предлагали меняться – когда закончатся игры, подарите, продайте. Но, конечно, никому не отдам», – отметил Рожков.

Глава ПКР также подчеркнул, что бронзовая медаль, завоёванная горнолыжницей Варварой Ворончихиной, стала значимым достижением для сборной России и поддержала моральный дух команды. Он добавил, что победа Ворончихиной особенно важна после длительного перерыва участия российских спортсменов с национальными символами на Паралимпиаде.

Рожков отметил, что министр спорта уже лично поздравил спортсменку с медалью, а соревнования смотрят в прямом эфире благодаря выходному дню в России. Он подчеркнул, что выступление под флагом и гимном страны придаёт уверенности, но одновременно увеличивает ответственность и эмоциональное напряжение.

«Торжество справедливости»: Депутат-паралимпиец рассказал, чего ждёт от Паралимпиады, где РФ выступает с флагом
Кстати, жители Вероны тепло встретили российскую паралимпийскую делегацию на открытии, где впервые за 12 лет пронесли флаг России. По словам президента ПКР, реакция итальянских жителей и волонтёров на делегацию и флаг была очень положительной: аплодисменты, одобрительные выкрики и добрые слова от русскоговорящих людей, которые хотели сфотографироваться с командой.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
