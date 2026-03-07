Жители Вероны тепло встретили российскую паралимпийскую делегацию на открытии

Стало известно о тёплом приёме российской делегации в Вероне на церемонии открытия Паралимпиады, где впервые за 12 лет пронесли флаг России. Об этом журналистам сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Было ощущение, что все счастливы тому, что наша команда появилась», — отметил Рожков.

По словам президента ПКР, реакция итальянских жителей и волонтёров на делегацию и флаг была очень положительной: аплодисменты, одобрительные выкрики и добрые слова от русскоговорящих людей, которые хотели сфотографироваться с командой. Рожков отметил, что это стало своего рода лакмусовой бумажкой для дальнейшего участия российских спортсменов на Играх и придало уверенности всей делегации.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала о своих эмоциях после завоевания бронзовой медали на Паралимпийских играх в Италии. Она призналась, что до конца ещё не осознала результат, а эта награда стала первой в её карьере на таком уровне.