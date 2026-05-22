Плющенко и его сын закрыли аккаунты в соцсети после новости о смене гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 13-летний сын Александр, который активно участвует в ледовых шоу и тренируется в академии отца с 2017 года, закрыли свои профили в Instagram*. Это решение последовало за сообщением о том, что юный фигурист Александр Плющенко будет представлять сборную Азербайджана.

Доступ к страницам фигуристов теперь ограничен и возможен только для их подписчиков.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. До этого подростка открепили от Федерации фигурного катания России, чтобы он мог выступать за соседнюю республику.

