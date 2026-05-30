ISU дал зелёный свет на переход Гном Гномыча в сборную Азербайджана

Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может выдать разрешение на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана. Об этом сообщает odds.ru со ссылкой на источник.

«Clearance ISU будет выдан Александру Плющенко в ближайшее время — на следующей неделе», — говористя в материале.

Необходимые документы находятся на финальной стадии согласования, а препятствий для получения разрешения не прогнозируется. Ключевым фактором в процессе оформления стало то, что Александр Плющенко ранее не выступал за сборную России на международных официальных соревнованиях.

Напомним, ранее 13-летний фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет. Перед оформлением нового спортивного статуса юного фигуриста открепили от Федерации фигурного катания России, что открыло ему возможность выступать за другую страну.