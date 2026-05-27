Глава Минспорта высказался о новом спортивном гражданстве сына Плющенко
Дегтярёв негативно воспринял смену спортивного гражданства сыном Плющенко
Александр Плющенко. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Министр спорта Михаил Дегтярёв негативно воспринял смену спортивного гражданства сыном Евгения Плющенко Александром. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
По словам главы ведомства, формально это личный выбор спортсмена, однако он сам подобные меры не поддерживает.
«Это личное дело каждого, но моё отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — заявил Дегтярёв.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко в другую спортивную юрисдикцию. После оформления необходимых документов в ISU он получит возможность представлять сборную Азербайджана на международных турнирах уже со следующего сезона. Тренеры считают, что такое решение было принято, поскольку в нашей стране он бы просто не потянул конкуренцию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.