Глава Минспорта высказался о новом спортивном гражданстве сына Плющенко

Министр спорта Михаил Дегтярёв негативно воспринял смену спортивного гражданства сыном Евгения Плющенко Александром. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

По словам главы ведомства, формально это личный выбор спортсмена, однако он сам подобные меры не поддерживает.

«Это личное дело каждого, но моё отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — заявил Дегтярёв.