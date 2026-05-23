В России было сложно: Жулин высказался о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал РИА «Новости» решение Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. По его мнению, в российской сборной у 13-летнего спортсмена было бы крайне мало шансов пробиться на высокий уровень из-за серьёзной конкуренции.

Жулин отметил, что переход в другую национальную команду может дать молодому фигуристу возможность участвовать в чемпионатах Европы и мира. Он подчеркнул, что не видит в этом ничего необычного.

В качестве примера тренер вспомнил теннисистку Елену Рыбакину, которая ранее представляла Россию, а затем начала выступать за Казахстан и выиграла Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко. После оформления документов в ISU он сможет представлять Азербайджан на международных турнирах уже со следующего сезона.