Сборная России вложила 40 млн в дела семьи фигуриста из команды Азербайджана — Гном Гномыча

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Сборная России потратила 40 млн на структуры Рудковской и «Ангелов Плющенко»

Сборная России потратила 40 млн на структуры Рудковской и «Ангелов Плющенко»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gnomgnomych

Академия «Ангелы Плющенко» и структуры, связанные с Яной Рудковской, за последние годы получили около 40 млн рублей по контрактам с организациями, работающими со сборными России. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, с 2023 года академия фигурного катания Евгения Плющенко заключила 13 госконтрактов с Училищем олимпийского резерва №1 и Центром спортивной подготовки сборных команд России. Деньги направлялись на аренду помещений, спортивного оборудования и проведение тренировочных мероприятий. Общая сумма таких договоров составила около 32 млн рублей.

Кроме того, ИП Яны Рудковской сдавало Центру подготовки сборных команд России крытый каток в Одинцово, принадлежащий академии. По этим контрактам в 2024 году она получила 1,8 млн и 630 тысяч рублей, а в 2025-м — ещё 1,2 млн рублей.

Кстати, сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко и Рудковской Александр, известный как Гном Гномыч, в ближайшие годы планирует начать выступать за сборную Азербайджана. Это позволит ему участвовать в международных турнирах под флагом этой страны и набирать рейтинговые очки.

В России было сложно: Жулин высказался о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана
Ранее появилась информация, что Федерация фигурного катания России согласовала переход Александра Плющенко. После завершения всех процедур в ISU он сможет выступать за сборную Азербайджана на международных соревнованиях уже со следующего сезона.

Владимир Озеров
