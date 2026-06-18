«Любовь к своим людям»: Ольга Бузова сбежала из больницы в инвалидной коляске ради детей
Ольга Бузова ослушалась врачей и спела для детей в инвалидной коляске
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Ольга Бузова прервала лечение и выступила в Кремле, несмотря на запрет врачей. После операции на ноге она покинула Боткинскую больницу на спецмашине и отправилась на детский конкурс «Лидеры». Артистка объяснила, что на побег из больницы её толкнула «любовь к своим людям» — она не могла подвести сотни детей, которые готовились к выступлению несколько месяцев.
Бузова выступила на детском конкурсе в инвалидной коляске, несмотря на запрет. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Бузова выступила на детском конкурсе в инвалидной коляске, несмотря на запрет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
«Пишу уже из палаты, когда благополучно вернулась обратно. Но я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни. Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлёвском дворце», — отметила Ольга.
На мероприятие Бузову привезли в инвалидной коляске. Она исполнила несколько песен и поддержала юных участников. После выступления её снова госпитализировали для продолжения лечения. Врачи предупредили, что нагрузка может замедлить восстановление, но Бузова готова рисковать ради сцены и «своих людей».
Напомним, Ольга Бузова получила тяжёлую травму у себя дома. После падения в душе звезду доставили в больницу, где она перенесла операцию. После этого Бузова вышла на связь и поделилась подробностями. Певица оказалась в инвалидной коляске.
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