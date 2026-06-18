Травма ноги у певицы Ольги Бузовой могла быть связана не только с бытовой неосторожностью, считает заслуженная артистка России Катя Лель. В беседе с корреспондентом Пятого канала она согласилась, что исполнительница серьёзно пострадала, потому что её подвёл ангел-хранитель.

Катя Лель считает, что Ольга Бузова получила травму по вине ангела-хранителя. Видео © Пятый канал

По словам Лель, ванная комната действительно остаётся местом повышенного риска, при этом артистка связала произошедшее и с внутренним состоянием. Она отметила, что усталость, недосып, депрессия и ослабленный иммунитет могут делать человека более уязвимым. Энергия человека, по её мнению, имеет ауру, а при истощении в этом состоянии могут появляться пробои.

«И, если наше тело уязвимо, если наша аура пробиваема, то она имеет пробел, пробоину, которая может негативно абсолютно на нашем здоровье отразиться», — уверена певица.