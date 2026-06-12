Три часа под ножом и швы на колене: Раскрыты детали экстренной операции Ольги Бузовой

Операция на ноге певицы Ольги Бузовой после падения заняла около трёх часов. Врачи зашили рану на колене, открытого перелома не обнаружили, но кровопотеря потребовала хирургического вмешательства.

«После падения сделали операцию, она длилась около трёх часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза», — приводит «СтарХит» комментарий пиар‑директора певицы Антона Богославского.

Из‑за травмы организаторы скорректировали гастрольный график — концерт в Ростове‑на‑Дону, который должен был пройти завтра, перенесли на 6 августа.

Ранее Бузова опубликовала снимок с окровавленной ногой, чем встревожила поклонников. Фото сделали незадолго до отправки в операционную — артистку привезли с подозрением на перелом после падения в душе у себя дома. Кадр из машины скорой сопровождала подпись «Вот такое утро». Позже стало известно, что Бузову прооперировали.