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14 июня, 08:31

«Самая адовая ночь»: Бузова вышла на связь из больницы после срочной операции

Ольга Бузова рассказала об «адовой» ночи после операции на ноге

Ольга Бузова в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ольга Бузова в больнице. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками, как тяжело проходит её восстановление после операции на ноге. По её словам, ночь с 13 на 14 июня была особенно мучительной.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Бузова написала в блоге, что проснулась в 2 часа ночи от кошмара — ей приснилось, что на неё напали во время концерта. Но ещё хуже была резкая боль в колене, из-за которой она так и не смогла заснуть.

«Сегодня была самая адовая ночь и боль. Проснулась в 1:56 от того, что мне снился кошмар», — написала певица.

Каждый день, призналась артистка, неприятные ощущения становятся только сильнее. Обезболивающие уколы помогают плохо. Она старается не жалеть себя и настраивается на быстрое выздоровление, но слёзы сами текут от боли и чувства беспомощности.

Бузова также призвала фанатов быть осторожнее. Она отметила, что полтора месяца провела в командировке в Латинской Америке — и ничего не случилось. А беда настигла её уже дома, после возвращения.

Три часа под ножом и швы на колене: Раскрыты детали экстренной операции Ольги Бузовой
Три часа под ножом и швы на колене: Раскрыты детали экстренной операции Ольги Бузовой

Напомним, что ранее Бузова опубликовала фото с окровавленной ногой, чем сильно встревожила поклонников. Снимок сделали незадолго до операции — певицу увезли в больницу с подозрением на перелом после того, как она упала в душе у себя дома. Кадр из машины скорой она подписала: «Вот такое утро». Позже стало известно, что Бузову прооперировали.

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Наталья Афонина
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