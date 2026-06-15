Бузова оказалась в инвалидной коляске после операции

Певица Ольга Бузова после операции оказалась в инвалидной коляске Она сейчас не может самостоятельно ходить. В своих соцсетях артистка написала, что о выписке из больницы сейчас даже речи не идёт.

По словам Бузовой, ей удалось поспать чуть больше трёх часов, и это она уже считает успехом. Певица ждала конкретики от лечащих врачей, но пока сроки восстановления остаются непонятными: рана оказалась слишком сильной и глубокой.

Артистка призналась, что ей тяжело принять неопределённость, потому что всё лето было расписано ещё год назад. Подробности травмы она раскрывать не стала, чтобы не пугать поклонников и близких. Телеведущая поблагодарила врачей Боткинской больницы за бережное отношение и уважение к её работе.

Напомним, Бузова получила тяжёлую травму дома: утром она упала в душе и приземлилась на колено. После этого артистку госпитализировали с подозрением на перелом ноги, а позже ей провели срочную операцию, которая длилась несколько часов. Вчера звезда вышла на связь и рассказала об «адовой» ночи после операции на ноге.