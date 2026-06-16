«Девочки меня поймут»: Бузова показала, как ей делают маникюр в палате больницы

Певица Ольга Бузова решила устроить маникюрный салон прямо в палате. Она пригласила мастера в больницу, где сейчас восстанавливается после операции на колене. Артистка призналась, что слишком долго ходила со старым покрытием и больше не могла это терпеть.

«Я с маникюром с 3 мая, и я больше не могла так ходить. Девочки меня поймут», — заявила телеведущая.

В Москву Бузова недавно вернулась из Доминиканы, где снималась в реалити-шоу «Звёзды в джунглях». Но долгожданное возвращение домой быстро обернулось неприятностью: певица поскользнулась в душе, упала и рассекла колено. После травмы ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Сейчас исполнительница восстанавливается в Боткинской больнице. К ней приезжают друзья, коллеги и близкие. Накануне в палату заглянула подруга Елена, которая не только расставила цветы, но и привезла мастера, чтобы та привела в порядок руки и ноги Бузовой.

«Провела почти день со мной. Расставила красиво все цветы. Привезла сестрёнку, которая привела мои ручки и ножки в порядок. Приготовила крабовые котлетки со спаржей», — написала.

На днях Бузова вышла на связь из больницы после срочной операции и рассказала, какой «ад» ей пришлось пережить.