Диброва выписали из больницы после падения на вечеринке в ночном клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после травм, полученных во время инцидента в столичном ночном клубе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Диброва в соцсетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/polinadibrova

«С Дмитрием всё в порядке, его выписали домой. Спасибо огромное всем, кто переживал и уточнял. Всё, слава богу, двигаемся дальше», — сказала она в видео.