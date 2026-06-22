Диброва выписали из больницы после падения на вечеринке в ночном клубе
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после травм, полученных во время инцидента в столичном ночном клубе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Диброва в соцсетях.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/polinadibrova
«С Дмитрием всё в порядке, его выписали домой. Спасибо огромное всем, кто переживал и уточнял. Всё, слава богу, двигаемся дальше», — сказала она в видео.
Напомним, Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. Вчера сообщалось, что Дибров отказался от операции.
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