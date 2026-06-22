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22 июня, 10:36

Диброва выписали из больницы после падения на вечеринке в ночном клубе

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы после травм, полученных во время инцидента в столичном ночном клубе. Об этом сообщила его бывшая супруга Полина Диброва в соцсетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/polinadibrova

«С Дмитрием всё в порядке, его выписали домой. Спасибо огромное всем, кто переживал и уточнял. Всё, слава богу, двигаемся дальше», — сказала она в видео.

Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа
Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа

Напомним, Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. Вчера сообщалось, что Дибров отказался от операции.

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Николь Вербер
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