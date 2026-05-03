Обломали крылья: Летучей из «Ревизорро» не дали улететь из России из-за паспорта

Телеведущую «Ревизорро» Елену Летучую не пустили на рейс в Намибию прямо в аэропорту Шереметьево. Причиной стало отсутствие трёх свободных страниц в загранпаспорте. О досадном происшествии знаменитость рассказала в своей социальной сети.

Летучая не улетела в Намибию из-за свободных страниц в паспорте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenapegas

«Оказывается, для того, чтобы полететь в Намибию, обязательно должно быть три свободные страницы в паспорте. У меня паспорт объезженный уже, другой на визе, поэтому меня не посадили», — заявила телеревизорша.

Летучая призвала поклонников всегда проверять состояние документов перед вылетом и сообщила, что развернулась и поехала домой. По её словам, второй загранпаспорт в тот момент находился на оформлении визы, а «объезженный» оказался непригоден для поездки по правилам африканской страны.

Ранее власти Германии отказали в шенгенской визе доценту Московской духовной академии архимандриту Симеону (Томачинскому), сочтя его угрозой безопасности, поскольку Русскую православную церковь в ФРГ назвали «враждебной организацией». Священник сообщил, что представители консульства дали утвердительный ответ на вопрос, является ли РПЦ враждебной организацией.